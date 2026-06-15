реклама

Правосъдният министър ще обсъжда в Париж излизането ни от „сивия списък“

15.06.2026 / 16:59 4

Снимка Министерство на правосъдието

Министърът на правосъдието Николай Найденов заминава за Париж, където ще обсъди ключови за държавата въпроси.

Той ще участва в заседание на Работна група за преглед на напредъка на Групата за финансово действие (FATF), на което ще бъде обсъден напредъкът на България в изпълнението на мерките по Плана за действие за изваждането ни от „сивия списък“, пише nova.bg.

Той ще се срещне и с представител на Организацията за икономическо сътрудничество (ОИСР), с когото ще обсъдят приоритетните препоръки за членство в международната организация, от компетентността на Министерството на правосъдието.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
1
0
cron1 (преди 49 минути)
Рейтинг: 158074 | Одобрение: -22436
Скоро няма шанс да излезем оттам с тия пишман политици, някои от които са в списъка Магнитски!!!
Марио Кроненберг
1
0
село варна (преди 50 минути)
Рейтинг: 34700 | Одобрение: 650
А списъка Магнитски, а Панама гейт как ще чисти 
2
0
kjk (преди 53 минути)
Рейтинг: 215438 | Одобрение: 21618
Сивото има 40 нюанса,ще  ни прехвърлят в някой от от тях!!!
2
2
MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 226725 | Одобрение: -2165
Особено след случая БабаАлино съвсем ще ни вкарат в черния списък...Такова масово институционално беззаконие няма по целия свят.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама