Правосъдният министър ще обсъжда в Париж излизането ни от „сивия списък“
Снимка Министерство на правосъдието
Министърът на правосъдието Николай Найденов заминава за Париж, където ще обсъди ключови за държавата въпроси.
Той ще участва в заседание на Работна група за преглед на напредъка на Групата за финансово действие (FATF), на което ще бъде обсъден напредъкът на България в изпълнението на мерките по Плана за действие за изваждането ни от „сивия списък“, пише nova.bg.
Той ще се срещне и с представител на Организацията за икономическо сътрудничество (ОИСР), с когото ще обсъдят приоритетните препоръки за членство в международната организация, от компетентността на Министерството на правосъдието.
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