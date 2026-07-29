Правосъдният министърът поиска дисциплинарно наказание за втори нотариус по казуса "Баба Алино"
Булфото
Министърът на правосъдието Николай Найденов получи резултатите от възложената от него проверка на Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт на дейността на втори нотариус – Жельо Костов с район на действие Районен съд – Варна за извършени сделки с нотариални актове и удостоверяване на правото на собственост върху недвижими имоти, придобити от физически и/или юридически лица, находящи се в местността „Баба Алино“.
В хода на проверката са проверени 25 броя нотариални дела за продажба на самостоятелни обекти в сграда, 24 броя нотариални дела за продажба на идеални части от поземлен имот „паркомясто“/учредяване на безсрочно право на ползване върху „паркомясто“, 2 броя нотариални дела за прехвърляне/продажба на недвижим имот срещу задължение за строителство и учредяване на суперфиция, 5 броя нотариални дела за продажба на поземлени имоти и 5 броя нотариални преписки по сключени договори за учредяване на сервитут.
Установени са множество нарушения по проверените нотариални дела/преписки, които не са инцидентни и са установени като практика в работата на кантората на нотариуса – липсващи справки в информационната система на Нотариалната камара, липсващи справки по отношение установяване самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред нотариуса лица, липсващи декларации на страните по сделките и други документи, които съгласно закона са задължителни при извършване на разпоредителни сделки. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на правосъдието.
Нарушения са открити при изповядването на сделки за „паркомясто“ и „дворно място“, тъй като статутът на поземлените имоти е „с трайно предназначение – горска територия“, за които важи забрана за свободна промяна на предназначението на имота и строителство.
В рамките на проверката е установено и че нотариусът е допуснал нарушение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като е удостоверил подписите върху договори за учредяване на сервитути при положение, че се касае за едно и също лице, а законовите разпоредби допускат валидно учредяване на право на преминаване само през чужд имот (т.е. различни един от друг лица или фирми).
С оглед на тези данни, министър Николай Найденов е отправил предложение до председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара за образуване на дисциплинарно производство срещу нотариус Жельо Костов.
Продължават проверките и на други нотариуси по казуса „Баба Алино“.
Информацията по проверките не предопределя изхода на дисциплинарното производство.
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