Православен календар за 10 юни

Св. свщмчк Тимотей, еп. Брусенски

Св. Тимотей живял през IV в. и бил епископ на гр. Пруса (днес Бруса, Турция). Още приживе Бог го удостоил с дара на чудотворството, с който той лекувал хорските болести и страдания.

По времето на император Юлиян Отстъпник (361-363) бил хвърлен в тъмница заради ревностно разпространение на християнската вяра. Християните и тук го посещавали, за да чуят мъдра поука от своя архипастир. Като узнал това, Юлиан заповядал да му отсекат главата.





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