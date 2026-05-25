Православен календар за 25 май - 3-то намиране честната глава на св. Йоан Кръстител

кадър: youtube

Третото намиране на честната глава на св. Йоан Кръстител е значим православен празник, отбелязван всяка година на 25 май . Той бележи историческото пренасяне на светинята в Константиноград (около 860 г. ) и нейното възвръщане за всенародно поклонение след периоди на тежки гонения.

Първо и второ намиране: След обезглавяването му, главата на светеца е скрита на различни места от благочестиви последователи. Тя е откривана последователно от св. Инокентий (първо намиране) и от монаси край град Емеса (второ намиране).

Скриване в Комани: По време на иконоборческите гонения в началото на IX век, светинята е тайно пренесена и заровена в град Комани.

Видението на патриарх Игнатий: През IX век, по време на нощна молитва, константинополският патриарх Игнатий получава откровение от св. Йоан Кръстител къде е скрита главата.

Трето намиране: Главата е открита в местността Комани. С императорска заповед тя е тържествено пренесена и положена в придворния храм в Константинопол около 860 година .

В православната традиция светинята е почитана като източник на благодатни изцеления. Множество храмове, кръстени на светеца, извършват празнични богослужения, а именници празнуват своя ден.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!