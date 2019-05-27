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Православен календар за 27 май

27.05.2019 / 07:01 0

Св. свещеномъченик Терапонт Сардикийски

Св. свещеномъченик Терапонт, епископ Сардикийски обърнал в христовата вяра много езичници. Страдал от управителя на Сарда Ликийска.

В тъ;ница, разтегнат на четири сухи кола с лице нагоре, бил бит тъй, че земята се обляла от кръв и след още други мъчения бил заклан като агне в 259 година при император Валериан. Коловете се раззеленили, пуснали клони и болни получавали изцерения от листата.


 

 

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