Правя регистър на тротоарите в Шумен

снимка: Проф. д-р Христо Христов, фейсбук

Кметът на Шумен Христо Христов възложи изготвянето на Регистър на тротоарите, подлежащи на ремонт, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Градоначалникът е поставил срок до 15 ноември да се сформира експертна група, която да изработи документа, предава Шум бг.

Регистърът трябва също така да приоритизира тротоарите по спешност на ремонта. Там ще се отбележат също и тротоарите, които в момента се правят, като на тази база ще се осигуряват средства за 2026 г. и 2027 г.

В Шумен има над 280 улици плюс още 103 в кварталите „Дивдядово“, „Мътница“ и „Макак“ с общо 215 километра тротоари или 429,9 хил. кв.м. тротоарна площ.

„Лошото състояние е идентифицирано като проблем от настоящия кметски екип и при възлагането на ремонтите по уличната мрежа вече се отстранява поетапно“, заявиха от общинския пресцентър, като добавиха, че „в тротоарите и пешеходната инфраструктура в града не е инвестирано години и дори десетилетия“ .

