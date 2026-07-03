Правят аматьорски турнир по плажен волейбол за купата на Община Варна

Снимка Община Варна

Този уикенд на Южния плаж в морската столица ще се проведе първото издание на аматьорския турнир по плажен волейбол за купата на Община Варна. Проявата се организира от ВК „Енерджи“ със съдействието на Общинската спортна дирекция. Турнирът е предвиден само за любители, без отбори и състезатели, участвали през 2025 и 2026 г. в турнири от Държавното първенство по плажен волейбол.

Регламентът позволява и смесени двойки, а отборите, които ще видим на пясъка на 4 и 5 юли, са:

300 (Триста), Ronaldo Volley, Бургас93, Иванов Ден, Galaxy Scorpions, Тандем, Слънчасалите, Яневи, Ботевата чета, Мъгла, Подводничари, Бултекс-2013, Варбург, Варненски боляри, Пъпешите, Тимон и Пумба, Underdogs, Odessa, Начало, ЕПЛГ, Без Блок, Малките Бели, Вектор, Вечно Гладни, Златен Тандем, Братчедите, Льонитата, Гоблините, Старите кучета, Tonic Volley, МИРАЖ, Малките бели и Power Girls & SKIERS /Скиорите.

Независимо дали играеш редовно с приятели или просто обичаш предизвикателствата на пясъка, сега е момента да покажеш уменията си. Събери своя отбор и ела да се забавляваме заедно на пясъка !

Редактор "Екип на Петел",

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