Правят музей на Майкъл Джексън

Джърмейн Джексън обяви в Монако проект за музей, посветен на творчеството на по-малкия му брат Майкъл, предаде АФП. Там ще бъдат подредени десетки картини, нарисувани от американския певец, починал през 2009 г.

"Мястото и датата на откриването все още не са определени, но колекцията от картини и спомени, събрана от семейството, е готова", каза 70-годишният Джърмейн Джексън.

Макар че Майкъл Джексън посещавал Монако само няколко пъти през 90-те години, Джърмейн, четвъртият от десетте деца на известното семейство и член на групата „Джексън файв“, е живял там в продължение на пет години. Той обединява сили с основателя на изданието „Монегаск“ Луис Коста Макамбира, дългогодишен приятел, за проекта, допълва АФП.

Музеят ще бъде финансиран от "Jackson Family Legacy Investments" - компания, създадена от Джърмейн Джексън с цел да предаде културното и артистичното наследство на семейството на новите поколения.

Макар че музеят ще се обогатява с времето, началната колекция включва около 200 творби, приписвани на Майкъл Джексън: 120 картини, но също фотографии, скулптури, отбелязва АФПи БТА.



„Майкъл беше и невероятен художник“, твърди по-големият му брат, който също е събрал колекция от спомени на цялото семейство от началото през 60-те години до смъртта му.



„Искаме да я направим в Монако, защото обичаме Монако, обичаме и принц Албер. Той познава много добре семейството ми", допълва Джърмейн Джексън, цитиран от АФП .

