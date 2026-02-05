Правят промени в разписанието на тролейбус 83 във Варна

Снимка: "Градски транспорт"

От "Градски транспорт" имат важна новина за пътуващите с тролейбус номер 83 във Варна.

Оттам въвеждат промени в разписанието от събота - 7 февруари. По линията отново ще се движат тролейбуси и през почивните и празнични дни, като те ще бъдат в интервал от 30 минути.

Така ще можете да се насладите на разходки и почивка, без да се притеснявате за транспорта, пишат във фейсбук страницата си от "Градски транспорт".

От началото на тази седмица в делничните дни тролейбусите по линия 83 се движат в интервал от 20 минути.

Според разписанието, публикувано във Варна трафик, те вече тръгват от спирката до бл. 407 във "Владиславово".

Припомняме, че досега тролейбус 83, чийто маршрут беше от спирка от "ТИС Север" до жп гарата, се движеше само в делнични дни и в много голям интервал от време.

