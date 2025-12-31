Правят шоу с дронове за членството на България в еврозоната
снимка: Пиксабей
Специално шоу с дронове ще отбележи първите минути от членството на България в еврозоната в небето над площад „Княз Александър I Батенберг“ в София, съобщи министерството на финансите.
Освен на място програмата ще може да бъде следена и чрез официалните онлайн канали на
Информационната кампания за въвеждане на еврото evroto.bg/bg/live/146# и facebook.com/zaevrotobg, където събитието ще се излъчва на живо.
Министерството на финансите предупреждава все пак, че дрон шоуто ще се състои при благоприятни атмосферни условия.
С настъпването на 2026 г. България става 21-вата страна членка на еврозоната, припомня БТА.
Със светлинен спектакъл събитието се очаква да бъде отбелязано и от Европейската централна банка във Франкфурт.
