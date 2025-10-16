Правят турнир по баскетбол на колички

Снимка: Община Варна

На 18 и 19 октомври в зала „Христо Борисов“ на спортен комплекс „Черно море“ във Варна ще се проведе 13-ото издание на международния турнир по баскетбол на колички.

Проявата се организира от БК „Черно море Тича“ и Българската параолимпийска федерация с финансовата подкрепа на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

В тазгодишното издание на надпреварата освен домакините от Черно море Тича ще се включат още съставите на БКХИК „Балкан“ (София) и гостите от Турция – „Чанаккале“. Предварителна заявка за участие имаше и от гръцки отбор, но в последния момент южните ни съседи са се отказали.

През годините в станалият вече традиционен турнир са участвали отбори от почти всички балкански страни, а в последното издание за първи се включиха и представители на Украйна.

Програма

18.10 /събота/

10:00 ч. – Чанаккале – Балкан

16:00 ч. – Черно море Тича – Чанаккале

19.10 / неделя/

11:00 ч. – Балкан – Черно море Тича

13:00 ч. – Награждаване

