Правят турнир по футволей на плажа в Аспарухово

Снимка Община Варна

На 11 и 12 юли на плажната ивица във варненския район Аспарухово ще се проведе първия от веригата турнири по футволей „Wild Art Sport Cup 2026“. Той се организира от ДФК „Аспарухово“ със съдействието на Дирекция „Спорт“ на Община Варна.

Заявки за участие в най-мащабния турнир по футволей на българското Черноморие са подали рекордните 25 двойки. Сред тях личат имената на Даниел Димов, Тодор Колев, Генади Луго, Румен Николов и още много призьори от предишни издания на надпреварата.

9 тандема вече са заслужили мястото си във финалния турнир, като са спечелили своите квоти от високите си постижения в предишните турнири. Останалите 16 двойки влизат в директен сблъсък на корта, като само три от тях ще добият право да участват във финалите.

Програма

11.07 /събота/

Квалификации

08:45 ч. – жребий

09:00 ч. – начало на мачовете

12.07 /неделя/

Финален турнир

09:00 ч. – жребий

09:30 ч. – начало на мачовете

Участниците ще се борят за различни награди и ваучери, осигурени от Wild Art Sport Cup, Автотрейд и Община Варна. Не пропускай възможността да покажеш своите умения, да се срещнеш с други любители на този спорт и да станеш част от едно уникално спортно преживяване край морето.

Редактор "Екип на Петел",

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