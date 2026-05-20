Правят турнир в памет на Васко Боев
Снимка Фейсбук
Благотворителен турнир по минифутбол в памет на Васко Боев ще се проведе на минифутболните игрища на стадион "Спартак".
След трагичната загуба на нашият приятел минифутболната общественост във Варна отново обединяваме сили и организираме това благотворително събитие, с което ще подкрепим семейството му в този труден момент, заявиха във Фейсбук организаторите.
Дати на провеждането: 13 и 14 юни (събота и неделя)
Място: минифутболни игрища ст. Спартак
Минимална такса за участие на отбор: 100€.
За повече информация и записвания:
0898/455-556 Стелиян Стоянов
0878/269-966 Георги Георгиев
0899/968-003 Станимир Христов
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!