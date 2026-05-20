Правят турнир в памет на Васко Боев

Благотворителен турнир по минифутбол в памет на Васко Боев ще се проведе на минифутболните игрища на стадион "Спартак".

След трагичната загуба на нашият приятел минифутболната общественост във Варна отново обединяваме сили и организираме това благотворително събитие, с което ще подкрепим семейството му в този труден момент, заявиха във Фейсбук организаторите.

Дати на провеждането: 13 и 14 юни (събота и неделя)

Място: минифутболни игрища ст. Спартак

Минимална такса за участие на отбор: 100€.

За повече информация и записвания:

0898/455-556 Стелиян Стоянов

0878/269-966 Георги Георгиев

0899/968-003 Станимир Христов

