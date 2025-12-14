Правят уникален с 10-етажна кула в голям български град

Пиксабей

Ключово място в Пловдив ще има съвсем нов облик.

На предстоящата сесия на Общинския съвет в Пловдив ще бъде разгледано решение, свързано с изграждането на новия мол Promenada в района на Сточна гара. Съветниците ще гласуват приемането на дарение на имот с площ 216 кв. м, предоставен от „НЕПИ ПРОДЖЕКТ ФОР“ ЕООД – собственик на терена, върху който ще се реализира молът, пише trafficnews.bg

Даряването на имота е с цел изграждане на второстепенна улица от източната страна на бъдещия търговски център, която да подобри транспортното обслужване в зоната.

Предстоят и допълнителни срещи между Община Пловдив и инвеститорите, на които ще бъдат обсъдени новите пътни връзки около обекта. Сред планираните мерки са изграждането на допълнителни пътни ленти по бул. „Христо Ботев“ и бул. „Найчо Цанов“, както и оформянето на две кръгови кръстовища.

Едното е предвидено да замени съществуващото светофарно кръстовище на бул. „Христо Ботев“ с ул. „Авксентий Велешки“, а второто ще бъде разположено при бул. „Найчо Цанов“ и връзката с ул. „Хан Аспарух“.

Също така трябва да има вътрешна улица от западната и южната страна на мола, с което да има директна връзка между ул. „Авксентий Велешки“ и бул. „Найчо Цанов“. Първоначалната заявка бе, че новата улична инфраструктура ще бъде изградена от самите инвеститори. Към днешна дата имотът за реализирането й все още е частен.

Параметрите на проекта за Promenada бяха обявени още през 2018 година, а през 2019-а ЕСУТ одобри ПУП – ПРЗ за имота. Реализацията на проекта беше временно спряна заради пандемията от COVID-19. По актуални разчети е възможно строителството да започне през следващата година, като завършването на комплекса се очаква в рамките на две календарни години.

Проектът предвижда блокова структура с едроплощен хоризонтален обем и високо офисно тяло, разположени свободно в терена. Търговско-развлекателният център е планиран на три основни нива с около 60 000 кв. м отдаваема площ. Под тях ще има подземен етаж с приблизително 550 паркоместа, както и зона с магазини и голям хранителен хипермаркет. Височината на основната сграда е около 25 метра, като при обема с киносалоните достига частично до 30 метра.

Върху част от покривната плоча ще бъде изградено офисно тяло на 10 етажа с максимална височина до 84 метра и разгъната застроена площ от около 70 000 кв. м.

