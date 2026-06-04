Правят воден празник за деца с увреждания на Офицерски плаж

Снимка Община Варна

На 09.06.2026 г. от 10.30 часа на Офицерски плаж/втора буна/ Варна ще се проведе поредното издание на водния празник за деца с увреждания „Мечтите могат да бъдат реализирани“. Шампионът по джет ски Валентин Захариев е лице на тази инициатива. Jet Ski therapy e мероприятие, в което на джет се возят деца в неравностойно положение и деца с проблеми в моториката на тялото. Идеята е да усетят от адреналина и удоволствието, което тези машини им дават! За нас, най-важни са усмивките по лицата им и това, че макар и за малко, ги караме да се почувстват специални!

Jet Ski therapy, е едно събитие, което се провежда и в много други държави, като началото е поставено в Италия, преди 9 години от шампионът по джет ски на Италия, Фабио Инкорвая! В България това събитие се провежда вече 6 години. Тази година за четвърти път Варна в лицето на Валентин Захариев, с помощта на Дирекция „Спорт“ към Община Варна и много други спонсори ще зарадват децата в неравностойно положение.

Заповядайте на 9 юни от 10.30 часа на Офицерски плаж Варна, за да участвате в това предизвикателство!

Редактор "Екип на Петел",

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