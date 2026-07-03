Правят временна организация на движението в ж.к. „Люлин“

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Във връзка с изграждането на външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с магазини ще бъде въведена временна организация на движението в два последователни периода. От 00:30 ч. на 11 юли до 24:00 ч. на 12 юли ще бъде забранено движението на пътни превозни средства по бул. „Райко Даскалов“ в участъка между бул. „Добринова скала“ и ул. „Поручик Григорий Загорски“. За този период се променят маршрутите на автобусни линии 310, 42 и N1.

Автобусна линия 310 (в посока ж.к. „Люлин 5“) ще се движи по бул. „Д-р Петър Дертлиев“ до обръщателното колело при спирка „ж.к. Люлин 5“. В променения участък автобусите ще спират на съществуващите трамвайни спирки по бул. „Д-р Петър Дертлиев“. В обратна посока маршрутът не се променя, пише novini.bg.

Автобусна линия 42 (в посока ж.к. „Люлин 8“) ще се движи по бул. „Добринова скала“, бул. „Захари Стоянов“ и бул. „Панчо Владигеров“. В променения участък автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по бул. „Захари Стоянов“. В обратна посока маршрутът не се променя.

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Нощна автобусна линия N1 ще се движи по променен маршрут от 23:30 ч. на 10 юли до 23:30 ч. на 12 юли в двете посоки през бул. „Захари Стоянов“ и бул. „Добринова скала“, като ще обслужва съществуващите автобусни спирки по бул. „Захари Стоянов“.

От 00:30 ч. на 18 юли до 24:00 ч. на 19 юли ще бъде забранено движението по бул. „Добринова скала“ в посока от бул. „Райко Даскалов“ към бул. „Д-р Петър Дертлиев“.

За този период се променят маршрутите на автобусни линии 310, 82 и 108.

Автобусна линия 310 (в посока ж.к. „Люлин 5“) ще се движи по бул. „Д-р Петър Дертлиев“ до обръщателното колело при спирка „ж.к. Люлин 5“, като ще спира на съществуващите трамвайни спирки по бул. „Д-р Петър Дертлиев“. В обратна посока маршрутът не се променя.

Автобусни линии 82 и 108 (в посока ж.к. „Люлин 5“) ще се движат по ул. „Райко Даскалов“, бул. „Панчо Владигеров“ и бул. „Д-р Петър Дертлиев“ до обръщателното колело при спирка „ж.к. Люлин 5“. В променения участък автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по ул. „Райко Даскалов“. В обратна посока маршрутите не се променят.

Редактор "Екип на Петел",

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