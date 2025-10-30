Празен стол посрещна Виктор Николаев в студиото

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Водещият на сутрешния блок на Нова телевизия Виктор Николаев трябваше да води сам предаването в четвъртък. Столът на колежката му Мира Иванова остана празен, защото тя е тръшната от вирус, най-вероятно ковид.

На фона на нейното отсъствие, темата за вирусите стана особено актуална за предаването. В него се включи известният семеен лекар д-р Гергана Николова, която подчерта, че в момента грип няма. Със стоенето на закрито все повече се увеличават респираторните инфекции, като 1/3 от тях са предизвикани от ковид вируса.

„Нека болните да си сложат една маска, като отиват на лекар”, призова д-р Николова и подчерта, че така се спира разпространението на заразата. Тя добави, че в началото повечето респираторни инфекции си приличат и лекар трябва да определи точната причина за тях.

„Вирус не се лекува с антибиотици”, напомни лекарката.

