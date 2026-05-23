Празненствата за 24 май в Габрово остават въпреки бедствието

стопкадър: Фейсбук

Въпреки обилните валежи и щети, празненствата за 24 май в Габрово няма да бъдат отменени. Това съобщават от общината.

Ето я и програмата:

10.00 ч. Тържествен молебен в чест на празника в храм "Успение на Пресвета Богородица"

10.15 ч. Литийно шествие от храм "Успение на Пресвета Богородица" до паметника на Васил Априлов и поднасяне на цветя

10.30 ч. Тържествено шествие на габровските детски градини и училища, Технически университет, просветни и културни институции и граждани

Във връзка с обезпечаването на реда и сигурността по време на тържествата, посветени на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, на 24-ми май в Габрово ще бъдат въведени временни ограничения на движението на МПС в централната градска част, предава Фокус.

За времето от 09.00 до 13.00 часа движението на моторни превозни средства ще бъде преустановено по улиците: ул. "Брянска“ – от кръговото кръстовище при Консултативна поликлиника до мост "Игото“ , ул. "Скобелевска“, бул. "Априлов“ от пресечката с ул. "Възраждане“ до Централна поща, ул. "Юрий Венелин“ , ул. "Св. Св. Кирил и Методий“, ул. "Райчо Каролев“, ул. "Лазар Донков“ и ул. "Иван Гюзелев“ и бул. “Априлов“ в посока от кръговото на Шиваров мост до кръговото на бензиностанция ОMV.

