Празненствата за 24 май в Габрово остават въпреки бедствието
стопкадър: Фейсбук
Въпреки обилните валежи и щети, празненствата за 24 май в Габрово няма да бъдат отменени. Това съобщават от общината.
Ето я и програмата:
10.00 ч. Тържествен молебен в чест на празника в храм "Успение на Пресвета Богородица"
10.15 ч. Литийно шествие от храм "Успение на Пресвета Богородица" до паметника на Васил Априлов и поднасяне на цветя
10.30 ч. Тържествено шествие на габровските детски градини и училища, Технически университет, просветни и културни институции и граждани
Във връзка с обезпечаването на реда и сигурността по време на тържествата, посветени на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, на 24-ми май в Габрово ще бъдат въведени временни ограничения на движението на МПС в централната градска част, предава Фокус.
За времето от 09.00 до 13.00 часа движението на моторни превозни средства ще бъде преустановено по улиците: ул. "Брянска“ – от кръговото кръстовище при Консултативна поликлиника до мост "Игото“ , ул. "Скобелевска“, бул. "Априлов“ от пресечката с ул. "Възраждане“ до Централна поща, ул. "Юрий Венелин“ , ул. "Св. Св. Кирил и Методий“, ул. "Райчо Каролев“, ул. "Лазар Донков“ и ул. "Иван Гюзелев“ и бул. “Априлов“ в посока от кръговото на Шиваров мост до кръговото на бензиностанция ОMV.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!