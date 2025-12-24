Празнична трапеза без натиск върху бюджета: По-евтин свински врат и пуйка на цени от 2024 г. в Lidl

В навечерието на най-светлите празници, Лидл България запазва цените на ключови хранителни продукти стабилни или по-ниски спрямо декември 2024 г. По този начин веригата гарантира, че празничната трапеза ще бъде достъпна за всяко семейство, независимо от икономическата динамика.

Празничните фаворити: свински врат или пуйка?

За тези, които залагат на традицията, Lidl осигурява предвидимост и отлични цени, които гарантират спокойствието на семейния бюджет:

Цяла охладена пуйка : Един от символите на празничната вечеря се предлага на цена от 7,99 лв ./ кг (4,07 € ) – точно колкото е била цената ѝ и през декември 2024 г .

Свински врат без кост : Тук клиентите дори ще усетят понижение . Докато в края на миналата година цената е била 8,49 лв ./ кг (4,33 € ), в празничните седмици тя ще бъде 7,79 лв ./ кг (3,98 € )

Маслото – по-евтино спрямо миналата есен

Една от най-важните съставки за празничните печива – кравето масло, бележи осезаем спад в цената си в магазините на веригата.

Немско масло Pilos (250 г ): Трайно намалено от 6,99 лв . (3,56 € ) на 5,99 лв . (3,05 € ). На 27 и 28 декември 2025 г . цената му ще бъде 3,59 лв . (1,83 € )

От 18 декември се понижиха цените и на другите масла собствена марка – Pilos 100 г вече е на 2,79 лв . (1,42 € ) , а Pilos 200 г – на 4,99 лв . (2,54 € )

Достъпност и при млечните продукти

Едни от най-продаваните стоки в Lidl – млечните продукти, също запазват стабилност или поевтиняват:

Кисело мляко Pilos 3,6% (400 г ) : Lidl поддържа стабилна цена от 1,29 лв . (0,66 € ) вече повече от година , запазвайки достъпността на най - продавания продукт в категорията .

Кисело мляко „Родна стряха“ 4% : От 29 декември 2025 г . цената му пада трайно - на 1,19 лв . (0,61 € )

За да облекчи максимално дори най-малките опасения за натиск върху покупателната способност, Lidl провежда мащабна промоционална политика през цялата 2025 година, като над 50% от оборота на веригата за този период е реализиран от продукти с отстъпка. Годишно компанията предлага близо 24 000 артикула с намаления между 10% и 50%.

Отвъд ежеседмичните намаления и акционни продукти, още през ноември компанията стартира допълнителна мащабна кампания „До теб във всяка стъпка към еврото“. Нейната цел е да осигури плавен преход и да подпомогне семейните бюджети през зимните месеци. Акцията включва намалени цени на избрани продукти от целия асортимент, включително нехранителни стоки. През януари и февруари кампанията ще продължи с допълнителни 100 продукта всеки месец, сред които най-чувствителните за хората основни продукти – кисело и прясно мляко, масло, месни продукти и колбаси, брашно, хляб, варива и печива.

*публикация