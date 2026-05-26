Празнично четене на Библията - връзка между думите, вярата и човешкото сърце

По случай Денят, в който почитаме силата на думите, красотата на писмения език и духовната същност на словото, в нашия град ще се проведе второто Празнично четене на библейски откъси, посветено на вечната връзка между думите, вярата и човешкото сърце.

Събитието ще събере хората в общо преживяване, за да ни напомни, че езикът не е само общуване, но и мост между времената, наследство и идентичност. В свят, в който думите често губят своята стойност, Библията ни връща към онова Слово, което лекува, утешава и вдъхновява.

Празникът 24ти май е Денят на буквите, но и на отговорността, която влагаме в тях. Ще почетем делото на Светите братя Кирил и Методий чрез библейските откъси, прочетени публично от видни варненци и общественици.

Това събитие е призив към всички за повече добрата, съвест, смирение и човечност, защото народ, който пази буквите си, пази и душата си.

Второто Празнично четене на библейски откъси ще се проведе на 28ми май от 18.30ч на терасата на Морско казино.

