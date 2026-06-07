Празник е! Българи и българки с красиви имена имат имен ден

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На 7 юни Българската православна църква почита паметта на Свети свещеномъченик Теодот Анкирски и Света мъченица Валерия. Имен ден празнуват всички с имената Валерий и Валерия.

Свети Теодот Анкирски

Делото на Свети Теодот обхваща края на III и началото на IV век, когато християните в Римската империя са били подложени на систематично гонение — особено тежко в Мала Азия, в района на Галатия, където се е намирал град Анкира (днешна Анкара), пише "Фокус".

Теодот подпомагал своите единоверци, като ги укривал, давал им храна и подслон, а нощем издирвал и откупувал телата на умрелите мъченици, за да ги погребе по християнски. Когато управителят разбрал, че светецът е извадил телата на седем девойки мъченици, удавени по негова заповед, го хвърлил в тъмница, подложил го на зверски мъчения и го убил чрез посичане с меч.

Вярващите се обръщат с молитви към Теодот Анкирски, тъй като светецът е знаел как да лекува хората приживе - молят го за избавление от болести и защита на реколтата от лошо време.

Света Валерия

Света Валерия е родена в град Кесария, Палестина, по времето, когато се извършвали жертвоприношения. Заедно с две свои приятелки тя решила да се отрече от езическите ритуали и избягала от родния си град. В гората двете се отдали на строг пост и молитви. След отказа им да се отрекат от Христос, били екзекутирани.

Значение на имената

Имената Валери и Валерия произлизат от латинското "valere", означаващо "силен", "здрав", "могъщ". Те символизират устойчивост, морална чистота и стремеж към доброто. Искра

Петрови заговезни

На този ден се пада Първата неделя след Петдесетница. Църковният празник е известен още като Петрови заговезни - православен празник, на който се молим за спасение на душите на онези, които вече не са сред нас.

Редактор "Екип на Петел",

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