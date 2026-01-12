Празник е: Българки с красиви имена имат имен ден

Булфото

На 12 януари Православната църква чества света мъченица Татяна, свети Сава Сръбски, свети мъченик Мертий, преподобна Евпраксѝя Тавенска, предаде БНР.

Света мъченица Татяна произлизала от знатно и богато римско семейство, което я възпитало от ранно детство в християнската вяра. Макар нейният баща да бил три пъти прeфект на гр. Рим, тя се отдала на вярата и била посветена за дякониса. В непрестанна молитва, тя посветила живота си на милосърдие и се отказала от светските радости. Живяла по времето на малолетния римски император Александър Север (205 – 238) и с целомъдрения си живот още повече засияла като достойна за мъченически венец.

След като отказала да се поклони на езическите идоли в храма на Аполон, тя била подложена на нечовешки мъчения, независимо от знатното ѝ потекло. Докато я измъчвали, тя се молела за палачите си Бог да докосне сърцата им и да ги обърне към Себе Си. След всяко мъчение Господ изцелявал раните ѝ, а накрая и мъчителите ѝ повярвали в Истинния Бог и я помолили са прошка. Това обаче не умилостивило наместника на императора, който заповядал да я обезглавят.

Свети Сава Сръбски съвсем млад приема монашество и заедно с баща си - великия жупан Стефан Неман, също канонизиран като светец под монашеското си име св. Симеон, създал Хилендарския манастир. Макар и монах, той участвал дейно в политиката на Сръбското кралство и в учредяването на самостоятелната Сръбска архиепископия (1219 г.).

На връщане от Светите места той посетил цар Иван Асен ІІ в Търново, където заболял и починал на 14 януари 1236 г. По-късно мощите му били пренесени в Сърбия.

В галерията ни по-долу можете да видите гроба на свети Сава Сръбски в средновековния български храм "Свети Четиридесет мъченици" във Велико Търново. Въпреки че мощите му са в Сърбия, и днес гробът му е обект на поклонничество.

