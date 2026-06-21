Празник е! Чупенето и рязането на клони от липа днес носи нещастие

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Днес в православния календар се отбелязва празникът на свети мъченик Юлиан Тарсийски и свети Терентий.

Църковен празник на 21 юни

Свети Юлиан е роден в Тарс, Киликия, и е живял в края на III и началото на IV век - по време на жестоките гонения срещу християните при император Диоклециан.

Той е отгледан от християнска майка и още от детството си изповядва вярата в Исус Христос. На 18-годишна възраст е арестуван заради вярата си. В продължение на една година е подлаган на изтезания и е преместван от град в град из Киликия, но не се отказва от християнството. През това време майка му го следва и се моли за него.

Накрая Юлиан е завързан в чувал, напълнен с пясък, и хвърлен в морето, където намира мъченическа смърт. По-късно мощите му са пренесени в Антиохия, а части от тях - в Египет.

Свети Терентий - един от 70-те апостоли

На 21 юни църквата почита и свети Терентий, един от 70-те апостоли и ученик на свети Павел. Според преданието той е автор на Посланието на свети Павел до римляните, тъй като апостолът имал трудности с писането.

Свети Терентий по-късно става епископ на Икония след свети Сосипатър и приема мъченическа смърт.

Народни вярвания, традиции и забрани на 21 юни

В народните представи се смята, че природата дава знаци за времето през лятото. Ако на 21 юни се чува кукувица, се вярва, че лятото ще бъде дълго. Ясно небе след залез слънце се тълкува като знак за суха и стабилна седмица. Топла, но мъглива сутрин се приема като предвестник на горещо лято.

В миналото липата е била смятана за свещено дърво. Затова хората са избягвали да чупят, режат или подрязват клоните ѝ без нужда. Смятало се е, че повреждането на липа на този ден носи нещастие.

Съществувало е и вярване, че ако липа близо до дома изсъхне внезапно, това може да е знак за болест или раздяла с близък човек, предаде Bulgaria On Air.

Редактор "Екип на Петел",

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