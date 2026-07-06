Празник е! Интересни български имена имат имен ден!

Пиксабей

На 6 юли в православния календар се отбелязва празникът на свети Сисой Велики – един от почитаните християнски подвижници и отшелници, известен със своя строг аскетичен живот и духовна мъдрост.

Сисой бил ученик на св. Антоний Велики, който го въвел в строг монашески живот. След смъртта на своя учител той се оттеглил в една пустинна планина. Заради духовното му съвършенство Бог го надарил с благодатна сила да изцерява болни, да изгонва нечисти духове и да възкресява мъртви.

Преп. Сисой починал в дълбока старост през 429 г. Преди смъртта лицето му засияло като слънце, а когато издъхнал, килията му се изпълнила с чудно благоухание, пише "Фокус".

На 6 юли имен ден всяка година празнуват Валентин, Вальо, Валентина, Валя.

Редактор "Екип на Петел",

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