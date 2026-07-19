Празник е! Който попадне под дъжда, ще бъде здрав през цялата година

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На 19 юли църквата почита паметта на Света Макрина. От ранна възраст Макрина изучава Светото писание и посещава църква, а след смъртта на годеника си решава да посвети живота си на Бога.

На този ден се счита за добра поличба да се приюти бездомна котка – това е предвестник на щастие и късмет. И обратно, ако някой прогони животното, рискува да загуби благополучие, просперитет и семейна хармония.

Вярва се, че който случайно попадне под дъжда днес, ще бъде здрав през цялата година, пише "Фокус".

На този ден църквата призовава хората да избягват ругатните и нецензурния език, както и споровете, завистта, алчността, клюките, отмъщението и унинието. Човек не бива да отказва помощ на никого, независимо дали е човек или животно.

Вярващите се обръщат към Света Макрина с молитви за здраве за себе си и своите близки, молейки за мир, благополучие, щастлив семеен живот и помощ при отглеждането на деца.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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