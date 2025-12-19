Празник е! Не давайте и не взимайте пари назаем

Снимка: Пиксабей

В православния календар днес е празникът на Свети великомъченик Бонифаций.

Според народното поверие на този ден не е препоръчително да се предприема каквато и да е работа: чистене, ръкоделие. Най-вече забраната се отнася за тежкия физически труд - вярва се, че нейното нарушаване ще държи късмета далеч от дома за дълго време.

Даването, както и получаването на пари назаем, също е строго забранено, тъй като това може да доведе до финансови затруднения през цялата следваща година.

Вярващите се обръщат към светеца с молитви за защита и подкрепа на военните, както и за изцеление на слаби и болни деца: за изцеление от церебрална парализа, възстановяване от гръбначни травми или парализа, за възстановяване на силите и здравето, отбелязва Фокус.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!