Празник е! Не започвайте важни дела и не спорете

Булфото

Почитаме паметта на свети монах Иларион Велики. Роден е около 291 г. в Палестина, близо до Газа, в богато езическо семейство. От ранна възраст се отличавал с ум и любов към ученето.

Не бива да започвате никакви важни дела - денят не е благоприятен за нови начала, дълги пътувания и важни сделки. Забранено е да се карате или да обиждате някого - според легендата, силните спорове биха могли да "привлекат неприятности" през цялата зима.

На жените не е било позволено да перат дрехи или да окачват прането навън след залез слънце - това се е смятало за "предизвикателство" към студа и духовете на есента, предаде "Фокус".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!