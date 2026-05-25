Празник е! Носете цветни дрехи днес

Днес, 25 май, православната църква чества третото намиране на главата на Йоан Кръстител.

Кой е светецът, когото почитаме?

Йоан Кръстител, или Йоан Предтеча, се е родил шест месеца преди Исус. По време на клането на невинните, майка му се скрила заедно с него в пустинята - Йоан прекарал първите 30 години от живота си в пустинята. На 28-30-годишна възраст той започнал да проповядва и говори за скорошното идване на Христос. По-късно Йоан покръстил много евреи в река Йордан, както и самият Исус, пише "Фокус".

Когато Йоан изобличил цар Ирод Антипа, че се е оженил за жената на брат си, светецът бил заловен и затворен, а по-късно екзекутиран. Това се случило по искане доведената дъщеря на царя Саломея, която била посъветвана от майка си. Тялото на Йоан било предадено на учениците му и те го погребали в град Севастия, но не позволили да бъде погребана главата му.

През IV век главата на светеца е открита на Елеонската планина в Йерусалим, където е тайно погребана от слугата на съпругата на цар Ирод. След това мощите били оставени в построения храм, а когато той се срутил, главата отново била изгубена. През V век е открит от двама монаси поклонници, на които се явил Кръстителят и им показал мястото. Главата на Йоан била скрита в пещера близо до град Емеса, а след това в Комана - от иконоборците. Светилището е открито за трети път през 850 г. и пренесено в Константинопол. Сега част от светата глава се съхранява в Атон.

Какви са обичаите, свързани с днешния празник?

Както на много други църковни празници днес не се препоръчва да взимате остри предмети, да правите общо почистване на дома си и да метете боклука на този ден - заедно с него можете да изметете всички хубави неща. Освен това е забранено посещаването на гробове на починали близки.

На този ден, в молитви към Йоан Кръстител, вярващите молят светеца да облекчи главоболието и други заболявания. Препоръчително е да прекарате деня в молитва и благотворителни дела.

Според вярващите православни християни на този ден трябва да носите дрехи в светли цветове. Смята се, че това ще донесе късмет и семейно щастие, а ако болен човек облече бяла риза, ще се възстанови по-бързо.

