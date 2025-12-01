Празник на 2 декември: Има забрана

Пиксабей

Утре, 2 декември, вярващите празнуват празника на светия пророк Авакум. На този ден църквата почита и преподобни Порфирий. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник, пише Актуално.

История на празника на 2 декември

Той е бил пророк от Юдея, живял приблизително през седми век пр.н.е., по време на големи катаклизми: възходът на Вавилон, упадъкът на Юдейското царство, моралният упадък на обществото и приближаващо бедствие, което изглеждало неизбежно. Неговата книга третата сред „малките пророци“ е кратка, но богата по съдържание. Тя се състои от дълбок диалог между пророка и Бога. Самият Авакум не просто предава Божието слово, той открито задава въпроси, търси смисъл и истина и се грижи за своя народ.

Преподобни Порфирий е един от най-почитаните аскети на благочестието през 20-ти век. Изобилието от духовни дарове, с които Бог го е дарил, е поразително: любов към Бога и хората, кротост, търпение, ясновидство и дар на изцелението. Отец Порфирий е разбирал езика на птиците, виждал е дълбините на земята и морските дълбини, съзерцавал е древни събития, сякаш е пряк свидетел, виждал е ангели и нечисти духове, и самата душа на човека. Хората са били изцелявани от неговото докосване, въпреки че самият той е бил болен през целия си живот и никога не е молил Господа за изцеление.

Порфирий, роден като Евангелос Байрактарис, е роден на 7 февруари 1906 г. в Гърция, в село Агиос Йоанис Карустия, провинция Евия. Родителите му са били бедни, благочестиви фермери. Евангелос получава образованието си в два класа на селското начално училище.

След завършване на училище започва да служи на Бог в Атон и приема името Никита. На 19-годишна възраст, отец Никита напуска Света гора заради тежка пневмония и се установява в манастира „Свети Харалампий“ в Левкон, недалеч от родното му село. На 21-годишна възраст Никита е ръкоположен за свещеник от архиепископ Порфирий III Синайски, който му дава името си.

Какво не бива да правите на 2 декември?

На този ден не бива да псувате или да клюкарствате - вярва се, че оплакванията на този ден привличат нещастие през зимата. Забранено е да се оставят остатъци на масата - това може да доведе до обедняване или загуби в домакинството. Не бива да вземате пари назаем или да давате пари назаем – вярва се, че това може да „извади богатството от къщата“.

Народни поличби и традиции за 2 декември

Нашите предци са имали много интересни знаци за този ден. Те са вярвали, че ако има слана на този ден, това вещае до дълга и студена зима. Ако духа силен вятър, ще има снежни бури през целия декември. Топлото време на този ден вещае мека и безснежна зима. Ако вали сняг на едри снежинки, това е знак за добра реколта. Ако вали сняг и дъжд на този ден, вярва се, че това е знак, че пролетта ще дойде рано.

Празникът съвпада с Коледните пости. И на този ден се яде постна храна - това се отнася за всички, които спазват постите. Периодът се свързва с въздържание от празненства и веселби и обръщане към себе си и духовния свят.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!