Булфото

Празник във варненският храм „Св. Атанасий“.

На храмовия празник след литургията, бе отслужен водосвет и раздадоха курбан с риба на вярващите. За празника църковното настоятелство бе осигурило около 400 порции.

Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужи празнична Архиерейска света Литургия с участие на свещеници от епархията.

За празника излиза новия брой на енорийския вестник „Православен глас“, а също списанията „Амвон“ и „Камбанка“ ще са налични за всички желаещи да си ги вземат.

