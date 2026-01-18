Празник във варненският храм „Св. Атанасий“
Булфото
Празник във варненският храм „Св. Атанасий“.
На храмовия празник след литургията, бе отслужен водосвет и раздадоха курбан с риба на вярващите. За празника църковното настоятелство бе осигурило около 400 порции.
Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужи празнична Архиерейска света Литургия с участие на свещеници от епархията.
За празника излиза новия брой на енорийския вестник „Православен глас“, а също списанията „Амвон“ и „Камбанка“ ще са налични за всички желаещи да си ги вземат.
