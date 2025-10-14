Булфото

Цигуларят Васко Василев празнува 55-ия си рожден ден с концерт в "Арена 8888 София" тази вечер, съобщиха от екипа му.

Това е вторият концерт в тази зала за него. Преди 9 години на 29 февруари бе първата му изява на сцената там.

Идеята този път е музиката да е водеща, без специална видео продукция и ефекти, а само непосредствено човешко общуване да са акцент, посочват от екипа му. Сцената ще бъде разположена в центъра, а около нея ще има настанени хора, за да може усещането да не създава дистанция, а близост. Специално за събитието от Лондон пристигат солисти от оркестъра на Кралската опера, с които Васко Василев работи от години, както и негови приятели-музиканти от Испания.

Тази година музикантът празнува и още една годишнина – 30 години откакто е част от състава на Кралската опера в Лондон.

През юли Васко Василев имаше концерт в Античния театър в Пловдив, в рамките на фестивала Opera Open. Тогава той изпълни творби от Вивалди, Рихард Щраус, Сен-Санс, Дебюси и Густав Холст.

В края на февруари т.г. документалният филм за живота на Васко Василев „Васко и цигулката" излезе по кината в цяла България. Продукцията, дело на Лора Крумова и Мария Йотова, е заснета в пет държави, в продължение на година и половина, предаде БТА.

