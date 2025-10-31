реклама

Пребиха 15-годишно момче в поле между села в Кюстендилско

31.10.2025 / 13:16 0

Снимка: Булфото

Пребиха 15-годишно момче в поле между села в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

Побоят е станал на 30 октомври между Усойка и Слатино.

Момчето е с оток по лицето. Извършителите са задържани, предава Дарик.

Те са братя - на 43 и на 45 години. За случая е уведомена прокуратурата.

 

