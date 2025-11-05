Пребиха фелдшер в Криводол

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Пребиха медик в Криводол. След побоя в петък вечерта Валентин Йотов е с комоцио, очен хематом и счупени кости на носа. Той си е наел адвокат и ще съди 29-годишния бияч, който е задържан за 24 часа. Йотов е фелдшер с дългогодишен стаж над 30 години.

Отидох на адрес, прегледах болния и установих състоянието му. При повторното повикване се върнахме и му казах, че трябва да дойде с нас в болницата във Враца. Жена му искаше да пътува с линейката, но й казах, че няма как да стане, след като няма застраховка, започна Йотов.

Докато шофьорът настаняваше пациента отзад, братът на болния ме удари два пъти. Първо ме удари в челото, после ме удари в носа и рукна кръв. Снимах с телефона и ми каза, че съм пиян. Бяха пет-шест човека, и задържаха брат му, допълни 66-годишният пострадал мъж.

В болницата потвърдиха моята диагноза, че болният е с вирусна инфекция и го освободиха. Аз обаче приемам това, което ми се случи, с обида, тъй като човек без образование и ниска култура ме удари. Ще продължа да работя, въпреки че знам, че тази агресия няма да спре. Дано да имам късмет, каза още по Нова Тв Валентин.

