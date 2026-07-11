Пребиха писателя Владимир Арсениевич в Белград

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Писателят и граждански активист Владимир Арсениевич е бил пребит в центъра на Белград часове преди началото на възпоменателното събитие „Хората помнят хората“, посветено на жертвите на геноцида в Сребреница.

По думите на Арсениевич, публикувани в профила му в Инстаграм, група от около 20-30 младежи го е причакала на мястото на събитието. Той твърди, че е бил удрян, ритан и заплашван, пише БГНЕС.

На площадката под Бранковия мост, където трябваше да се проведе възпоменанието, са били изписани графити с надписи „Ратко Младич е герой“, „Слава на Армията на Република Сръбска“ и „3627 сръбски жертви“.

Заради нападението и съображения за сигурност организаторите отмениха проявата. Очакваше се на нея да присъства и посланикът на Нидерландия в Сърбия.

Полицията е извършила оглед на мястото, а към момента сръбското Министерство на вътрешните работи не е съобщило резултати от разследването.

Събитието беше организирано от коалицията „Хората помнят хората“, в която участват неправителствени организации, фондации, творци и общественици. Предвиждаше се да бъде поставено платно с надпис „Хората помнят хората“ и числото „8372“ – броят на жертвите, които организаторите почитат.

На 11 юли се отбелязва Международният ден за възпоменание на жертвите на геноцида в Сребреница. През юли 1995 г. сили на Армията на Република Сръбска убиват над 8300 босненски мюсюлмани, предимно мъже и момчета. През 2007 г. Международният съд постанови, че извършените в Сребреница престъпления представляват геноцид.

Въпреки отмененото събитие, Инициативата на младежите за правата на човека обяви, че ще проведе възпоменание на Площада на републиката в Белград със запалване на свещи.

Нападението срещу Арсениевич беше осъдено от посланика на Европейския съюз в Сърбия Андреас фон Бекерат, който призова компетентните институции бързо да установят извършителите и да гарантират безопасността на обществените пространства за свободно изразяване и възпоменателни прояви.

Подобни позиции изразиха комисарят за защита на равнопоставеността Милан Антониевич, Сръбският ПЕН център и представители на опозицията. Според тях нападението е пореден пример за ескалация на езика на омразата и насилието срещу граждански активисти.

В същото време крайнодясната Сръбска радикална партия съобщи, че е разлепила плакати в прослава на осъдения за геноцид военен престъпник Ратко Младич, определяйки 11 юли като „ден на освобождението на сръбска Сребреница“.

Редактор "Екип на Петел",

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