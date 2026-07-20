Пребиха жена заради GSM-а ѝ посред обяд в центъра на Варна
Пиксабей
Жена е пребита и ограбена пред жилището си, съобщават от пресцентъра на ОДМВР - Варна.
По данни на полицията грабежът е извършен в петък, около обяд, на етажната площадка пред жилището на потърпевшата. Нападателят ѝ нанесъл няколко удара в областта на главата и тялото, отнел телефона ѝ и побягнал в неизвестна посока.
Предприетите незабавни издирвателни действия от полицаите на Първо РУ довели до установяването и задържането на 35-годишен мъж, съпричастен към престъплението.
Той е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.
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