Пребиха жена заради GSM-а ѝ посред обяд в центъра на Варна

Пиксабей

Жена е пребита и ограбена пред жилището си, съобщават от пресцентъра на ОДМВР - Варна.

По данни на полицията грабежът е извършен в петък, около обяд, на етажната площадка пред жилището на потърпевшата. Нападателят ѝ нанесъл няколко удара в областта на главата и тялото, отнел телефона ѝ и побягнал в неизвестна посока.

Предприетите незабавни издирвателни действия от полицаите на Първо РУ довели до установяването и задържането на 35-годишен мъж, съпричастен към престъплението.

Той е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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