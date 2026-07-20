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Пребиха жена заради GSM-а ѝ посред обяд в центъра на Варна

20.07.2026 / 14:58 1

Пиксабей

Жена е пребита и ограбена пред жилището си, съобщават от пресцентъра на ОДМВР - Варна.

По данни на полицията грабежът е извършен в петък, около обяд, на етажната площадка пред жилището на потърпевшата. Нападателят ѝ нанесъл няколко удара в областта на главата и тялото, отнел телефона ѝ и побягнал в неизвестна посока.

Предприетите незабавни издирвателни действия  от полицаите на Първо РУ довели до установяването и задържането на 35-годишен мъж, съпричастен към престъплението.

Той е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

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Коментари
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0
Серж (преди 17 минути)
Рейтинг: 246272 | Одобрение: 49987
Ще каже, че го е взел за да се обади спешно на 112 и нищо няма да му направят!

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