Пребиха жена заради забележка за отвързано куче

кадри: Нова тв

Жена е пребита и с наранявания по тялото, защото направила забележка на хора, чийто ротвайлер се е освободил от повода си. В сутрешния блок на NOVA "Здравей, България" потърпевшата сподели как е била пребита и разочарованието си от институциите.

В късните часове на събота тя се прибирала към вкъщи, когато в двора на блока си видяла да лае отвързаното куче, което по думите й е агресивно. И тъй като не познава собствениците на животното решава да подаде сигнал на телефон 112. Успява да се прибере безопасно в дома си, благодарение на това, че кучето се разсеяло и подгонило други улични кучета.

Когато на следващия ден видяла собствениците на ротвайлера, решила да им обясни снощната ситуация и им казала, че е подала сигнал. По думите й тонът й бил спокоен и помолила да вземат мерки срещу отвързването на кучето. Не получила разбиране, а обиди и заплахи. След като решила малко по-късно да снима оградата на съседите и дупката, през която излиза кучето им, съседът й – мъж, дошъл и започнал да я удря с пръчка.

„Той ме нападна, аз бях в гръб, обърнах се, опитах се да се придвижа до сградата, където има камери и се надявах да снимат. Той ме плюеше, беше страшна гледка. А жена му стоеше отстрани, гледаше всичко това и накрая каза „айде стига й толкова”, разказа потърпевшата.

След побоя тя успява да се прибере и да подаде отново сигнал на 112 вече за побой, но по думите й полицията идва след 50 минути, когато всичко е приключило. Жената се оплака и от отношението на единия полицай.

В отговор до NOVA от СДВР съобщиха, че патрулът е изпратен след 3 минути. Потърпевшата твърди, че това не е така и е готова да докаже часовете на подаването на сигнала и на пристигането на полицаите.

Жената си е извадило медицинско свидетелство и каза, че ще си търси правата.

Редактор "Екип на Петел",

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