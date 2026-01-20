Пребитият Жулев: Имам счупен лакът и разкъсвания по главата

Редактор: Недко Петров

Стопкадър 7/8 TV

Пребитият областен координатор на „Величие“ за Гоце Делчев и региона проговори за инцидента. Преди него зам.-председателят на парламентарната група на партията Красимира Катинарова потвърди и причината за побоя над Станислав Жулев. Инцидентът е станал, докато Жулев е снимал репортаж за фекални води, изтичащи от частен имот в напоителен канал.

Видях спряла кола, излезе един човек с 50-метров дървен прът и започна да ме налага. Каза ми: Какъв си ти, и аз имам семейство, тук е къщата, сега ще те заколя. Почна да ме налага и ме налага около 10 минути. Честно казано, и на мен ми е трудно да разбера как съм успял да се защитя с ръцете си. Те, разбира се, са доста надути, имам и едно счупване на лакътя и разкъсвания по главата, призна в предаването на Крум Савов пребитият Станислав Жулев.

Това е жесток побой, но побоят беше малката работа. За мен е важното е, че останах жив, тъй като човекът изглеждаше сериозен и можеше да завърши с убийство. Каза: Сега ще те заколя, ще те утрепя. После ме вкара в напоителния канал, и ми каза: Сега ще те давим. Човекът до него беше по-благосклонен, и тогава ме оставиха. Казаха ми 5 минути да стоя тук и да тръгвам. Така излязох само с наранявания, заяви още по 7/8 TV Станислав Жулев.

Последният уточни, че по-късно е установено, че е пребит от съпруга на главния архитект на Гоце Делчев Ани Мирчева.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!