Пребитият таксиметров шофьор: Имам черепна травма и замъглено виждане

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Пребитият в Шумен таксиметров шофьор претърпя операция във варненска болница. Халил е със средна телесна повреда и по неговите думи не се чувства добре. Имах черепна травма, силно главоболие и замъглено виждане. Психически не съм добре, призна той.

На Халил два пъти му бе нанесен побой, първо зарази спор на стоянка за таксита. Часове по-късно, когато е бил с жена и дете, които са слизали от колата, е бит от 7-8 души. Нанесли му са серия от удари и са го пръскали със спрей.

Вследствие на сериозните травми мъжът продължава да говори трудно в момента. Пред Нова Тв той каза, че иска справедливост и тези, които са го набили да бъдат наказани с цялата строгост на закона, за да не посягат на други хора.

Халил разкри също, че познава единия бияч - Дилян.

От полицията обявиха, че по случая е задържан 44-годишен мъж, който е пуснат под парична гаранция от 2000 лева.

Предстои развръзка по случая.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!