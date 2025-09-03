Пребитият таксиметров шофьор: Имам черепна травма и замъглено виждане
Пребитият в Шумен таксиметров шофьор претърпя операция във варненска болница. Халил е със средна телесна повреда и по неговите думи не се чувства добре. Имах черепна травма, силно главоболие и замъглено виждане. Психически не съм добре, призна той.
На Халил два пъти му бе нанесен побой, първо зарази спор на стоянка за таксита. Часове по-късно, когато е бил с жена и дете, които са слизали от колата, е бит от 7-8 души. Нанесли му са серия от удари и са го пръскали със спрей.
Вследствие на сериозните травми мъжът продължава да говори трудно в момента. Пред Нова Тв той каза, че иска справедливост и тези, които са го набили да бъдат наказани с цялата строгост на закона, за да не посягат на други хора.
Халил разкри също, че познава единия бияч - Дилян.
От полицията обявиха, че по случая е задържан 44-годишен мъж, който е пуснат под парична гаранция от 2000 лева.
Предстои развръзка по случая.
