Пречки пред бизнеса в България: Несигурна икономическа среда и недостиг на работна сила

Общият показател на бизнес климата в България през месец август остава приблизително на нивото си от предходния месец - от 20.6% на 20.2%.

Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността и сектора на услугите, докато в строителството и търговията на дребно е регистрирано понижение.

Основните пречки пред бизнеса са несигурната икономическа среда и недостига на работна ръка. В строителството мениджърите добавят и ръстът в цените на материалите.

Според данните на НСИ съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 0.9 пункта (от 17.4% на 18.3%) в резултат на подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите 6 месеца. Настоящата производствена активност се оценява от мениджърите като благоприятна, като и прогнозите за следващите три месеца са тя леко да се увеличи. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните пречки за развитието на бизнеса, предаде БГНЕС.

Преобладаващата част от мениджърите очакват продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите 3 месеца.

