Предадоха още две тела на израелски заложници

Снимка Пиксабей

Израелската армия съобщи, че два ковчега с тленни останки на израелски заложници, държани в Газа, са били предадени днес на Червения кръст, предадоха световните агенции.

От влизането в сила на прекратяването на огъня в Газа на 10 октомври „Хамас“ предаде тленните останки на общо 15 заложници, припомня БТА. Още 13 тела на заложници трябва да бъдат намерени в Газа и предадени на Израел, посочва Асошиейтед прес.

