Предаваме на Чехия молдовец, търсен за участие в ОПГ за контрабанда на наркотици

Снимка: Булфото

Варненският апелативен съд допусна изпълнение на Европейска заповед за арест и предаване на търсен от чешките съдебни власти молдовски гражданин. Горната инстанция отмени решение на Варненския окръжен съд, с което това е било отказано.

Eвропейската заповед за арест е издадена през ноември миналата година от Районния съд в Прага. Искането е за предаване на М. К. 58-годишният мъж е търсен за провеждане на наказателно преследване на организирана престъпна група за производство, разпространение и контрабанда на наркотични и психотропни вещества. Окръжният съд във Варна е определил мярка за неотклонение „домашен арест“ и му е наложил забрана да напуска пределите на България.

Делото пред Апелативния съд бе инициирано с протест на прокуратурата. Основният спор между страните бе за правото на адвокатска защита в производството по трансфер на лицето. Процесуалният представител твърди, че основно човешко право се нарушава, тъй като властите в Прага не са осигурили служебен адвокат. Представен бе и протокол за привличане на М. К. като обвиняем за престъпление по разследване, водено от българската полиция. Защитата го счита за второ основание да бъде отказано изпълнението на ЕЗА.

Представителят на държавното обвинение смята, че няма основание исканото лице да не бъде предавано на искащата държава. Рамковото решение на Съвета на ЕС за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки залага принципа за изпълнение на тези заповеди, а отказът им да е по-скоро изключение.

Варненският апелативен съд бе категоричен, че първоинстанционното решение е неправилно, тъй като е излязло извън ограничения контрол, установен в Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Правото на защитник в делата по ЕЗА в издаващата държава представлява възможност, а не нейно служебно задължение. Недопустимо е тази възможност да се трансформира в изискване за служебно назначаване на защитник. Подобно условие няма нито в Рамковото решение на Европейския съвет, нито в българския закон. Освен това чешката страна е изпратила списък с адвокати.

Настоящата инстанция намира, че са налице всички изисквани от закона предпоставки за изпълнение на Европейската заповед за арест. Привличането към наказателна отговорност в България е за друго престъпление. По тази причина то не може да бъде основание за отказ, тъй като не е нарушен принципът едно лице да не бъде съдено или наказвано повторно за едно и също престъпление. Допускането на изпълнението на ЕЗА не лишава българските съдебни власти от възможността при необходимост да осигурят участието на лицето в наказателното производство чрез инструментите на международното сътрудничество по наказателни дела.

С оглед предаването на М. К. Апелативният съд отмени забраната за напускане на територията на Република България. Въззивната инстанция взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ до фактическото му предаване на компетентните органи на Чешката република.

Решението не подлежи на обжалване или протест.

