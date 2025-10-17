Преди 15 години шефовете се чудеха как лесно да уволнят работещите пенсионери, сега дават мило и драго да ги наемат

Пиксабей

Малко хора си спомнят, но само преди 10-15 години бизнесът се бореше да получи право лесно да уволнява работещи пенсионери, пише Георги Ангелов от Отворено общество в 24 часа. По онова време работещ пенсионер беше едва ли не лоша дума и политиците и бизнесът тогава обясняваха, че многото работещи пенсионери едва ли не пречат на младите да си намерят работа. В по-далечното минало - преди около 20-25 години, възрастните хора над 55 години въобще не можеха да си намерят работа – при тогавашната висока безработица бизнесът предпочиташе да наема млади хора и въобще не се занимаваше с по-възрастните.

Сега обаче ситуацията се обърна диаметрално – броят на хората в работоспособна възраст намалява, а безработицата е рекордно ниска и няма откъде да се намерят работници и служители. В резултат бизнесът се опитва да задържи на работа хора, достигнали пенсионна възраст, още повече че те имат натрупан опит и рутина. Така че работодателите проявяват гъвкавост и правят всичко възможно да запазят ценните си кадри.

Интересни данни публикува Националният осигурителен институт в своя бюлетин – все повече българи продължават да работят и след като се пенсионират. През април 2025 г. НОИ служебно преизчисли 363 701 пенсии на хора с трудов стаж през предходната 2024 г. От тях 234 хиляди са пенсиите за осигурителен стаж и възраст, а близо 129 хиляди са за инвалидност.

Интересна е динамиката във времето на преизчислените пенсии. През 2020 г., когато беше въведено служебното преизчисляване на пенсиите, са преизчислени пенсиите на 237 686 души, т.е. приблизително толкова са работещите пенсионери през 2019 г. Пет години по-късно техният брой се е увеличил с цели 125 хиляди, т.е. драстичен растеж от над 52% на работещите пенсионери.

