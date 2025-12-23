Преди 20 години е първата поява на Цънцарова по БТВ

Кадър БТВ

През лятото на 2005 г., тогава още младата журналистка Мария Цънцарова прави своята първа поява пред телевизионната аудитория на bTV, която остава запомнена в архивите на медията.



Клиповете и кадрите от този момент са датирани 15 юли 2005 г., когато обедната емисия на bTV Новините започва с кадри от кандидатстудентския изпит по български език и литература, който се провежда в Софийския университет "Св. Климент Охридски“, пише Пловдив 24.



В емисията се показват кадри от началото на изпита, на които множество млади хора се явяват, за да се борят за място в престижното висше училище.



В този контекст Мария Цънцарова, която все още не е част от редовния новинарски екип, е лицето, което изтегля темата за изпита, която е "История и избор в романа "Тютюн“ от Димитър Димов“.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!