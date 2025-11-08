илюстрация: Булфото

Преди 63 години е създаден Националният парк “Пирин”. Това се случва на 8 ноември 1962 г. Тогава със заповед 3074 на Комитета по горите и горската промишленост е обявено създаването на Народен парк “Вихрен” с площ 6736 хектара в северната част на Пирин планина между басейните на р. Бъндерица и р. Демяница. Основание за създаването му са вековните гори от бяла и черна мура, смърч, бор и ела, алпийски върхове, ледникови циркуси и езера, които се намират в него.

Днешното си име паркът получава на 30 септември 1974 г. Министерството на горите и опазване на околната среда го преименува в Народен парк “Пирин” с площ 26 413 хектара.

Към територията му са включени резерватите "Баюви дупки", "Сегментепе" и "Малка Джинджирица".

От 1983 г. паркът е включен в списъка към Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Това се случва на седмата сесия на Комитета за културно наследство, състояла се от 5 до 9 декември във Флоренция.

На 15 октомври 1999 г. Министерството на околната среда и водите, прекатегоризира Народен парк “Пирин” в Национален парк "Пирин" с площ 40 356 хектара, след приемането на Закона за защитените територии в България (30 октомври 1998).

В границите на парка попадат повече от 50 мраморни и гранитни върха с височина над 2500 м, както и 186 високопланински езера. Най-високият връх е Вихрен - 2914 м, трети по височина на Балканския полуостров. На територията на парка се срещат се 172 вида животни, 114 от които са застрашени, и повече от 1100 вида висши растения.

Статия за вписването на парка в световния списък на културното и природно наследство откриваме в бюлетина на БТА “Информация за чужбина” от 21 декември 1983 г.:



В списъка на световното наследство

София, 21 декември 1983 г. /БТА/ В списъка на световното наследство на културни и природни ценности бяха включени още четири български обекта. Това са два културни паметника - Несебър и Рилският манастир - и за пръв път два български природни резервата - Пирин и Сребърна. Те бяха одобрени от Комитета за световно наследство на неотдавнашната му сесия във Флоренция. Списъкът включва около 150 ценности в цял свят, отговарящи на критериите на Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство. (…)

Пирин, най-красивата българска планина /висока 2915 м/ е съхранила в значителна степен девствената си природа.

Много ценно от екологична гледна точка е езерото Сребърна, край р. Дунав. В него са се запазили редица редки и изчезващи блатни птици и растения. Сребърна е и място за отдих на прелетни птици по пътя им от Северна Европа към Африка. (…)

България е сред първите от общо 73-те страни, приели конвенцията, която се прилага под егидата на ЮНЕСКО, припомня БТА.

Какво може да открием за парка в емисията на БТА “Вътрешна информация” през годините:

Националният парк "Пирин" е един от 25-те представителни горски екосистеми в света

София, 12 май 1999 г. /БТА/ Националният парк "Пирин" е сред 25-те представителни горски екосистеми в света, определени от Комисията за световно природно наследство към Международния съюз за опазване на природата /IUCN/ със седалище в Гланд /Швейцария/. Това БТА научи от Боряна Михова от организацията "Природен фонд", която представлява България в съюза.

Комисията е проявила интерес към още два български национални парка - “Централен Балкан” и “Рила”.

В Европа представителните горски екосистеми са само пет, обясни Боряна Михова. Сред тях са Плитвичките езера в Хърватия, Девствените гори в Коми, Националният парк “Дурмитор” в Югославия. (…)

***

Над 1100 вида висши растения включва флората на територията на Националния парк “Пирин”, 126 вида са записани в Червената книга на България

Банско, 10 юли 2002 г. /БТА/ Флората на територията на Националния парк "Пирин" включва над 1100 вида висши растения, около 320 вида мъхове и няколко стотици вида водорасли. Това показват детайлните проучвания, осъществени през 2001 и 2002 година. Те са част от работата по съставяне на плана за управление на тази защитена територия, която е един от двата български природни обекта, включени в списъка на ООН като част от световното природно наследство. (...)

Справката за направената пълна инвентаризация на пиринската флора, предоставена от дирекцията на националния парк, показва още, че много от растенията са редки и защитени. Сред тях са познатият еделвайс, някои видове тинтява, много орхидеи. От природозащитна гледна точка особено интересни са т. нар. ендемитни видове. Част от тях се срещат само на Балканския полуостров, други - само в България или в Пирин.

Пиринските ендемити са 11, българските - 15, балканските - 29. Уникални са Пиринската мащерка, Пиринската песъчарка, Пиринският мак, Пиринската ливадина. Познатата на туристите бяла мура е балкански ендемит.

В Червената книга на България са вписани 126 от растителните видове, срещани в Пирин, а 59 са в списъка на защитените от закона. Описаните растителна съобщества на територията на националния парк са над 230. Сред тях са както съобщества на главните дървесни видове като бял и черен бор, бяла и черна мура, ела, смърч, бук, така и храстови, тревни и скални съобщества в субалпийския и алпийския пояс на планината. (…)

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!