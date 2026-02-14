реклама

Преди Мексико и "Петрохан": Всичко започва от малка къща накрая на Краево

В ботевградското село Краево е живял Иво Калушев, заедно с още двама души - Деян и Невена. Хората, с които осъществява дейностите си от самото начало - пещерно дело, духовни практики и опазване на околната среда. 

Имотът е на накрая на пътя, в горист и изолиран участък. Тримата живеят там от 2005 г.

Местните си мислели, че групата се занимава с нещо с интернет.

"Не бяха контактни много, особено Ивайло не беше. Даже мисля, че и на магазина не идваха. Докарваха си продуктите. Не говореха много. Мисля, че 5-6 години бяха тук и после изчезнаха", сподели Кирил Вълков. 

Къща срещу живот в Мексико

Сега тази къща е на Валери Андреев. Човекът, който е подал сигнал срещу Калушев за сексуално посегателство. 

Той е и първото дете, което му e поверено за отглеждане  и обучение. 

Имотът е бил закупен от майката на Валери, за да финансира Калушев да заминат за Мексико през 2016 г. 

Екип на Новините ON AIR не откри Валери в дома му, но местните са го виждали. 

"Каза, че е студент, чете тук и се явява на изпити и това е. Много добро впечатление ми направи, възпитано момче, поздравява, без да познава. Така бяха и тия момчета тука Ивайло и Деян. Много добри момчета. Ако има нещо, ще ти помогнат. Не ги знам какво са правили иначе. В една къща можеш ли да знаеш какво се прави?", коментира местен жител.

Будистки учения 

От времето, когато Калушев е живял тук, е останала само една плочка с будистки символи. Преди години той е провеждал учения. 

Посещава ги София Андреева, която е негов последовател и майка на момчето със сигналите до ДАНС и ГДБОП.

"Ние се събирахме в София, тръгвахме групово и отивахме в Краево. Там имаше една къща, която е собственост на сина ми. Там ни показваше основите на медитацията. В началото бяхме една група ентусиасти и подчертавам, той не искаше да е учител. Така се започна нашето познанство и малко по малко се изгради доверие", категорична е София Андреева. 

Тя е откупила къщата.

Според майката синът ѝ живее в дома в Краево. Там, където е започнало всичко. 

Екип на Новините ON AIR потърси Валери Андреев за коментар, но той не отговори на обажданията. 

