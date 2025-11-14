Преди Никулден: Тръгват проверки на рибните борси и магазини за риба

Снимка: Пиксабей

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще проведе засилени проверки в търговската мрежа седмица преди Никулден - 6 декември. Инспекциите ще обхванат рибни борси, магазини за риба и рибни продукти, както и други търговски обекти в страната, съобщиха от агенцията.

За подготовката на ежегодните проверки около никулденските празници ИАРА проведе работна среща с представители на териториалните структури на агенцията от Варна, Добрич и Бургас, в сътрудничество с Областните дирекции по безопасност на храните в трите области, съобщава БНТ. В срещата участваха изпълнителният директор на Агенцията д-р Николай Георгиев, и директорът на ОДБХ - Бургас д-р Димитър Германов.

Проявата бе организирана като част от координираните действия между институциите за повишаване на контрола върху рибните ресурси и продуктите от риболов в навечерието на празниците. Тя е и продължение на дискусиите от последното заседание на Консултативния съвет по рибарство, проведено в Министерството на земеделието и храните с участието на представители на браншовия сектор.

В рамките на срещата бяха обсъдени мерки за засилване на контролната дейност и изготвяне на обща стратегия за ежегодните проверки. До края на месеца ще започнат инспекции в аквакултурните стопанства, а в седмицата преди Никулден ще бъдат засилени проверките в търговската мрежа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!