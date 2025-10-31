Преди еврото българите извадиха милиарди левове от дюшеците за коли, апартаменти и злато

Пиксабей

Купуваме на юруш автомобили, апартаменти, валута и благородни метали. Причината - влизането на еврото в България и страховете, че всичко ще поскъпне двойно и тройно, което не е така. Това каза пред “Телеграф” Любомир Доросиев, председател на Изпълнителния съвет на Асоциацията на вносителите на автомобили. “По някое време всичко ще се нормализира и ще се спука балонът с високите цени и ще започне да има нормални цени на абсолютно всичко. Не виждам поради каква причина да има толкова високи цени на имотите и на всичко. Очаквам този балон и строителство малко да се озапти”, коментира той и добави, че българинът има по два автомобила, 2-3 имота, защото той обича жилищата и има на морето, в планината, зад граница.

Тренд

Доросиев заяви, че бумът на покупки на автомобили е бил този август, когато той е продал над 20 автомобила втора употреба. “50% повече се продават всеки август. За сравнение, през юли съм продал 10, но обикновено продавам между 10-15 на месец”, посочи той и добави, че през тази година заради предстоящото влизане в еврозоната хората са извадили парите под дюшеците и са свършили някоя и друга работа, и в момента ситуацията се нормализира, а продажбите на коли отиват на типичните си нива. Доросиев коментира, че по време на пандемията почти не е имал продажби и е имал месеци, в които е продавал по един или два автомобила. Естествено, в COVID почти не работихме. Аз имам примерно месеци с един или два стомбила продадени в COVID пандемията. Тогава загубихме страшно много пари. Даже особера ядовето от COVID смисъл до толкова, че нападчетата ме нападнаха, че тогава съм плащал заплати на фирмата.

Ново/Старо

Председателят, който е и собственик на автокъща посочи, че 70% от българите купуват кола втора употреба, а едва 30% инвестират в чисто нов автомобил, тъй като след като излезе от магазина, той губи 20%-30% от стойността си. Повечето хора купуват автомобили до 3 години, които са с 50% по-ниска цена от тази на новия, разясни той. “Цените на новите возила вече се нормализират, след като скочиха повече от двойно. Повече от 100% бяха вдигнали цените и в момента почнаха да ги връщат надолу - да предлагат промоции, къде гуми, къде застраховки, къде бонуси. 10% бонуси във вид на ДДС, демек 20% по-ниска цена. И това веднага ще доведе и до намаляване на цените на автомобилите втора употреба”, прогнозира Доросиев. Той каза, че ако преди западнякът си сменяше колата на 4-5 години, сега си ги карат по 10-12 години, както е в България. “При тях всичко им е на лизинг. Ако един взима 2000 евро и другият взима 2000 евро, имат бюджет от общо 4000 евро. Преди, примерно, взимайки един автомобил на изплащане, той трябва да дава по 800 до 1000 евро на месец от семейния бюджет. Когато се вдигнаха двойно цените на новите автомобили, той трябва вече да дава по 18000-200 евро и съответно не им стигат парите”, изчисли той и подчерта, че досега не са се предлагали автомобили втора ръка.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!