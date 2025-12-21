Преди еврозоната банкоматите спряха да пускат левове

Пиксабей

Изглежда, че около влизането на еврото ще има сериозно усещане за хаос.

За сериозен проблем от днес сигнализираха едновременно няколко читатели на Plovdiv24.bg. Става дума за това, че голяма част от банкоматите в Пловдив (а вероятно не само тук) не са работили. Или по-точно са работили, но не са били заредени с пари.



Хората споделиха, че в центъра на "УниКредит Булбанк" на улица "Иван Вазов" е било невъзможно изтеглянето на пари от банкоматите, също и от устройството на "Пощенска банка" пред "Рилон" центъра на булевард "Христо Ботев". На други места също.



Най-вероятната причина е завишеното теглене на парични средства в последния предпразничен уикенд. От утре сутринта се очаква всички банкомати да разполагат с нужните левове.

