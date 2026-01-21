Преди изборите Орбан отделя 304 млн. долара за ресторантьорския бизнес

Булфото

Правителството на унгарския премиер обяви днес пакет от 100 милиарда форинта (304,42 милиона долара) в подкрепа на ресторантьорската индустрия, докато ветеранът политик Виктор Орбан е изправен пред трудна битка за съживяване на икономиката преди парламентарните избори през април, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.

Орбан, чиято дясна партия "Фидес" изостава от опозиционната "Тиса", както сочат повечето скорошни сондажи, също така намекна за евентуално удължаване на субсидиите за цените на енергиятав подкрепа на унгарците да се справят с нарастващите сметки за отопление на фона на минусовите температури.

Есенно проучване Евробарометър показа, че увеличаващите се разходи за живот са най-голямо притеснение за унгарците във вътрешен план, въпреки че инфлацията се оттегли от над 25% в началото на 2023 г. до диапазона на толеранс на централната банка от 2% до 4% през ноември.

Правителството на Орбан ще предостави ликвидна подкрепа на ресторантите, ще намали наполовина туристическия данък и ще отмени таксата върху разходите за развлечения за компании на стойност до 1% от годишния им оборот, съобщи уебсайтът за финансови новини portfolio.hu, цитирайки министъра на икономиката Мартон Над на брифинг.

Близо 10 000 ресторанта ще могат да третират до една пета от приходите си като такса за обслужване, намалявайки данъчните си задължения. Правителството се надява, че мярката ще укрепи финансите на ресторантьорството, което бе силно засегнато от повишаването на минималната работна заплата, която се е увеличила с 11% в началото на 2026 г.

Орбан също така обяви мащабни данъчни облекчения за семействата, повишаване на заплатите, ваучери за храна за пенсионерите, добавка към пенсиите, която ще бъде изплатена през февруари, и програма за субсидирани жилищни заеми, за да засили подкрепата си.

Очаква се правителството му да вземе решение за промени в субсидиите за цените на енергията на заседание по-късно в сряда.

