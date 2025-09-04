Преди мача България - Испания Ламин Ямал е преживял лична драма

Кадър БТВ

Любовната драма в живота на Ламин Ямал продължава. Звездата на Ла Фурия явно се е разделил с приятелката си Ники Никол точно преди мача с България.

Пристигна в София и се раздели с нея.

Снощи националният отбор на Испания пристигна в София, а Ямал и компания бяха посрещнати с бурни възгласи пред хотела. Това, което обаче не остана незабелязано, са изтритите снимки на певицата от профила му, предаде БТВ.

Миналия месец той публикува кадри с нея по случай рождения ден на аржентинката. Тя беше забелязана на събития, където присъства и звездата на Барселона. Никол дори носеше фланелката му с №10 по време на приятелски мач на Барселона.

25-годишната певица също е премахнала всички снимки с младия талант на Испания.

